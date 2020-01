La scenografa Gamba trovata morta in casa: il Veneto nel cinema le deve molto

PADOVA - Si è spenta mentre l’anno vecchio se ne andava, uscendo di scena senza far rumore come quando dietro le quinte curava le scenografie dei film. É stata stroncata da un malore Maria Chiara Gamba, sessantasettenne padovana, nota per il suo passato di scenografa al fianco del regista Salvatore Samperie. A trovarla è stato il fratello Marco quando l’ultimo giorno dell’anno si è presentato nella sua abitazione di via Duca degli Abruzzi, nel cuore della Città Giardino.



LA SCOPERTA

Il fratello e la cognata vivono a poche centinaia di metri da lì, lui aveva provato a telefonare a Maria Chiara per lo scambio di auguri di Capodanno ma non era riuscito a parlarle. Allora la decisione di raggiungere di persona la palazzina al civico 27, dove però anche il citofono ha sempre suonato a vuoto. Era il primo pomeriggio di martedì e la donna usciva di rado, cosa che ha subito messo in allarme il parente. L’uomo ha deciso di entrare, raggiungendo l’appartamento al terzo piano, dove la 67enne viveva da sola da molto tempo. Una volta dentro, il peggiore dei timori ha tinto di scuro il fine anno della famiglia Gamba. Maria Chiara giaceva sul divano del soggiorno, ormai esanime. La chiamata al 118 è stata tempestiva, ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La morte l’avrebbe colta solo qualche ora prima, non lasciandole però scampo. In via Duca degli Abruzzi è stata fatta arrivare anche la polizia per gli accertamenti di rito, ma fin da subito non c’è stato nessun dubbio sul fatto che le cause del decesso fossero naturali. La donna da tempo soffriva di problemi cardiaci e aveva difficoltà nei movimenti, aveva drasticamente ridotto le uscite di casa, ma in quartiere sono in molti a ricordarla.



IL RICORDO

«Era una donna adorabile, proprio come i suoi genitori prima di lei» raccontano al Pulisecco di via Nullo. Basta nominare la signora Gamba che un capannello di donne si raduna. Tutte vogliono ricordarla: «La famiglia ha sempre vissuto in questa zona e un tempo Maria Chiara veniva spesso qui a prendere un caffè e scambiare qualche parola. Era una donna forte, più avanti del suo tempo senz’altro - raccontano - Aveva studiato arte, qualcosa di insolito per l’epoca, e la madre lo ricordava sempre. Era senz’altro una persona affascinante, non comune. Da circa un anno però i problemi di salute le rendevano quasi impossibile uscire. La sua scomparsa è una grande tristezza».



LA CARRIERA

Prima del ritiro forzato e della pensione, aveva lavorato nel mondo del cinema, in particolare come scenografa e designer. Particolarmente apprezzato era il modo in cui sapeva rendere l’immagine del Veneto, la terra dov’era cresciuta e in cui sono ambientate le più famose pellicole a cui aveva lavorato negli Ottanta.

«Aveva fatto cose davvero non comuni - spiega il parroco della chiesa di Sant’Alberto Magno, don Egidio - Poi purtroppo per tanti motivi era stata costretta a ritirarsi a una vita più appartata. Anche se sono qui da poco ho avuto la fortuna di conoscerla». Sarà lui a celebrare le esequie sabato prima della cremazione voluta dai familiari.

