Fratello e sorellina abusati dal cugino-orco per 5 anni: condannato a 12 anni

di Marco Aldighieri

ALTA PADOVANA - L'orco capace di violentare due fratellini per cinque lunghi anni è stato condannato a dodici anni di carcere. In rito abbreviato il Gup, ieri nel primo pomeriggio, è stato inflessibile aumentando anche la richiesta a 11 anni e 2 mesi formulata dal pubblico ministero Giorgio Falcone titolare delle indagini. Il 38enne, presente in aule e residente in un comune dell'Alta padovana, dovrà risarcire i due fratelli con 75 mila euro a testa e i loro genitori con 25 mila euro. In precedenza...