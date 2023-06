PADOVA - Da anni all'Università di Padova è conosciuto come uno stimato professore a contratto nell'ambito del corso di Contenzioso dell'Unione europea. Ma durante una lezione alla Scuola superiore di magistratura a Scandicci, in provincia di Firenze, Daniele Paolo Domenicucci si è lasciato andare a frasi dall'inequivocabile contenuto sessista: apprezzamenti espliciti scritti in mail private che però, inavvertitamente, sono state lasciate visibili sullo schermo condiviso con tutti i partecipanti al ciclo dedicato ai magistrati ordinari in tirocinio. Per quelle espressioni inopportune, il docente si è scusato, ma la sua collaborazione è stata sospesa.

Il guaio dello schermo condiviso

Diventato di pubblico dominio ieri, il caso è scoppiato martedì scorso, quando i giovani magistrati stavano assistendo alla relazione da remoto di due referendari della Corte di giustizia europea, collegati via computer dal Lussemburgo. Nel video circolato in queste ore, gli allievi appaiono piuttosto distratti, tanto che diversi di loro compulsano il cellulare. A quel punto i due relatori si scambiano via email alcuni messaggi sul comportamento dei corsisti, giudicato ineducato, ma poi scivolano in affermazioni assai poco professionali. «Sono dei maleducati, però almeno c'è f», scrive in particolare Domenicucci. Evidentemente né lui né il collega si accorgono che lo schermo è in modalità condivisa, per cui quelle parole finiscono sotto gli occhi di tutti i venti studenti presenti nella classe. Alla fine della lezione, il docente ringrazia comunque i corsisti: «Spero di avervi dato elementi utili per il vostro futuro e vi auguro il meglio per la vostra carriera». A quel punto prende la parola una giovane magistrata: «Forse non si è accorto che aveva lo schermo condiviso. Abbiamo letto le mail di alto livello che vi siete scambiati: noi non so che magistrati saremo, però voi oggi non avete fatto una bella figura». Il professore si dice desolato, prova a scusarsi, si definisce «un perfetto idiota». Poi aggiunge: «È una grandissima gaffe, io non penso queste cose e chiedo venia per una ironia machista che non mi appartiene», aggiunge. Fin qui ciò che si vede nel filmato. Quello che è successo dopo, è la sospensione della collaborazione con i due relatori, decisa dalla Scuola superiore di magistratura: «I due coordinatori dei gruppi di lavoro hanno scambiato tra loro messaggi profondamente inopportuni ed offensivi verso alcune delle magistrate presenti in aula».