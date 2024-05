Padova. Un francobollo per Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, a 50 anni dall'omicidio rivendicato dalle Brigate Rosse

PADOVA - Un francobollo per le prime vittime delle Brigate Rosse, i padovani Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci. La decisione arriva dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il francobollo è stato emesso oggi, 25 maggio. Raffigura i volti dei due appartenenti al Movimento sociale italiano uccisi, con la scritta "Contro ogni forma di terrorismo" ed è stato disegnato da Emanuela L’Abate.

Mazzola e Giralucci si trovavano nella sede del Msi in via Zabarella a Padova il 17 giugno 1974. I brigatisti hanno teso un vero e proprio agguato: alle 9.30 del mattino sono entrati in tre nell'edificio mentre un altro faceva da palo alla porta e un quinto era in auto, pronto per la fuga. L'intenzione era quella di prendere alcuni documenti ma una volta scoperti hanno sparato, uccidendo i due uomini. Si tratta del primo omicidio rivendicato dalle Brigate Rosse.