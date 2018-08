Reagì e uccise il bandito, Birolo non ce la fa più: «Chiudo la tabaccheria»

di Nicola Benvenuti

PADOVA - Ha lavorato nella sua tabaccheria ancora una volta, poi si è chiuso per sempre quella porta alle spalle. Letteralmente, ma anche metaforicamente. Una giornata densa di emozioni quella di ieri per Franco Birolo, tabaccaio di Civè di Correzzola (Padova) prima accusato e poi assolto per l’uccisione di un bandito che sei anni fa si intrufolò nella sua attività per mettere a segno un furto. Altri sei anni di lavoro scanditi dalle vicende giudiziarie, poi la scelta di dire basta. «Ho vissuto un incubo...