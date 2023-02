«Padova può ucciderti più di Milano». Bufera sulla nuova canzone di Francesca Michielin

PADOVA - «Può ucciderti più di Milano». Il soggetto? Padova. È la terza canzone del nuovo album "Cani sciolti" della bassanese Francesca Michielin. Un testo che sta facendo discutere. E che mette la città del Santo sulla graticola.

«Amarti mi è difficile, troppo freddo nelle ossa, ho il cuore stretto in una morsa. Capirti non è semplice» recita il testo. E ancora: «Chissà perché non cambi mai. Muri di cartongesso e preti nelle università. Chi ci salverà?». Il pianoforte, poi gli archi. La voce di Michielin resta chiara e limpida. Per arrivare al ritornello: «Padova può ucciderti più di Milano, se non stai attento ti annebbierà. Lasciami amare chi mi va, tra semplicismo e semplicità».

Il vero affondo arriva più avanti in quello che sembra un vero e proprio attacco: «Sai cosa vuol dire non lasciare il segno ma essere una croce di cui porto pegno. E chiami animale quello stesso Dio che poi preghi dall'altare. Perché dici in giro che siamo tutti uguali se poi voti i razzisti ai consigli comunali? Le battute sconce alle feste di quartiere: sono minorenne, dai, offrimi da bere. Dimmi, in chiesa che cosa reciti a memoria?».

I temi sono tanti e tutti scomodi. Il razzismo, l'omofobia, l'ipocrisia. Padova è davvero così?

Padova puo' ucciderti piu' di Milano

Amarti mi è difficile

Troppo freddo nelle ossa

Ho il cuore stretto in una morsa

Capirti non è semplice

Mille alberi distrutti

E salgari immaturi intorno a me

Chissà perché non cambi mai

Muri di cartongesso e preti nelle università ah-ah

Chi ci salverà?

Liberami dal male che mi fai

Una particola al gusto dei miei guai

Padova può ucciderti più di Milano

Se non stai attento ti annebbierà

Lasciami amare chi mi va

Tra semplicismo e semplicità

Parlarti mi disintegra

Troppo aridi i discorsi

Caigo, pane e morsi

Lodarti è una blasfemia

È meglio ridere per niente che piangere per sempre

Liberami dal male che mi fai

Una particola al gusto dei miei guai

Padova può ucciderti più di Milano

Se non stai attento ti affogherà

Lasciami amare chi mi va

Tra semplicismo e semplicità

Sai cosa vuol dire

Non lasciare il segno ma essere una croce

Di cui porto pegno

E chiami animale

Quello stesso Dio che poi preghi dall'altare

Perché dici in giro che siamo tutti uguali

Se poi voti i razzisti ai consigli comunali?

Le battute sconce alle feste di quartiere

Sono minorenne, dai, offrimi da bere

Dimmi, in chiesa che cosa reciti a memoria?

Di un profugo straniero in una mangiatoia

Se non capisci lascia anche vuoto il tuo presepe

Se sta cadendo un ponte è colpa delle crepe

Liberaci dal male che ci fai

Una particola non ce la imboccherai

Padova mi ha ucciso molto più di Milano

Ma io resisto e resto qua

Andate in pace cuori in libertà

Amate senza vanità