MONTEGROTTO - Il comprensorio collinare della frazione di Turri isolato dal resto di Montegrotto per due giorni, a causa di uno smottamento franoso verificatosi in un'area privata. Un cedimento del terreno che ha imposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale di un ampio tratto di via Scagliole, la principale direttrice di traffico dell'area, così da consentire un rapido intervento di ripristino. Intervento che si concluderà nella tarda serata di oggi, con la riapertura alla circolazione della direttrice. A dare l'allarme, nel pomeriggio di martedì, un cittadino che aveva allertato la Polizia locale sampietrina. «L'ufficio tecnico ha provveduto a contattare i proprietari del terreno - dichiara il sindaco Riccardo Mortandello -. A loro è stata chiesta l'immediata messa in sicurezza, con la potatura di una pianta e la creazione di una barriera a difesa della strada».

Come prima misura diramata martedì dall'amministrazione comunale, era stata installata una transenna all'imbocco dell'arteria da Piazza Libertà. «Lo smottamento - prosegue il primo cittadino - ha interessato il lato sinistro di via Scagliole, con caduta di massi e il potenziale pericolo di cedimento di vegetazione e materiale roccioso dalla fiancata del costone. Considerate anche le condizioni meteorologiche che si preannunciano avverse, e con il rischio che il movimento franoso arrivasse a interessare l'intera sede stradale, occorreva monitorare costantemente la situazione». Di conseguenza, era stata emanata un'ordinanza in vigore per gran parte della giornata odierna che disponeva l'immediata chiusura al traffico veicolare e pedonale della via nel segmento compreso fra via Monte Rua e il civico 2/3 di via Zucca. Via Scagliole, fino a stasera, può essere raggiunta da Piazza Libertà per i residenti e i frontisti delle vie Monte Alto e Monte Rua. Dalla direzione opposta, arrivando da Galzignano lungo le vie Regazzoni Alta e Regazzoni Bassa, vi può accedere chi abita nel restante tratto di via Scagliole e nelle laterali Montevendevolo e Zucca.