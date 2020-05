Infertilità e altre problematiche gravi, l'allerta per chi convive con gli Pfas

PADOVA - Un elenco di suggerimenti sanitari per i medici di base delle popolazioni esposte all'inquinamento da sostanze perfluoroalichiliche (Pfas), per comprendere i meccanismi attraverso i quali i Pfas agiscono sulla salute dei cittadini. L'iniziativa parte dal seminario online “Esposizione a Pfas e manifestazioni cliniche: quali evidenze scientifiche e ruolo del medico del territorio”, organizzato a Padova dal gruppo di ricerca dell'endocrinologo Carlo Foresta in collaborazione con l'Università di Padova, l'Ordine dei Medici di Vicenza e la Fondazione Foresta. I suggerimenti riguardano quattro aree di intervento: infertilità maschile, poli-abortività e interferenze allo sviluppo embrionale, osteoporosi e metabolismo fosfo-calcico, rischio cardiovascolare. «E' decisivo che i medici di base possano intervenire subito con esami e approfondimenti specifici in alcuni ambiti ben definiti - spiega il professor Foresta - Serve ad esempio una precoce analisi del potenziale di fertilità nei giovani e del rischio di tumore al testicolo. Ma anche una possibilità di intervento farmacologico con progesterone nelle donne che presentano abortività e un'individuazione precoce di ipovitaminosi D con attenta integrazione sostitutiva. Infine, è decisiva la valutazione del rischio trombo-embolico e delle patologie associate per una precoce prevenzione mediante aspirina». © RIPRODUZIONE RISERVATA