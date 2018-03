Foto erotiche in chat, lui la ricatta e le estorce forti somme: arrestato

ESTE - Era entrata in confidenza con lui via chat. E lui era riuscito a farsi inviare da lei foto erotiche. Ma una volta carpite le foto alla donna, si è rivelato un ricattatore, che ha minacciato la donna di pubblicare le foto nude di lei se non pagava. In questo modo le ha estorto forti somme di denaro. Ma Antonio Verdicchio, 22 anni, di Firenze, è stato identificato dai carabinieri e arrestato per estorsione.



A cadere nel tranello una donna residente nel Padovano, che qualche settimana fa si è presentata disperata dai carabinieri della compagnia di Este per denunciare di essere vittima di un’estorsione. La donna riferiva di aver conosciuto, nel mese di dicembre, il Verdicchio su un noto social network, intrecciando con lui un’amicizia virtuale, tale da arrivare a scambiarsi il numero di telefono cellulare ed alcune foto e video dal contenuto erotico. L’uomo appariva gentile ed estremamente affettuoso, carpendo la fiducia della donna al punto tale da chiederle, ed ottenere spontaneamente dalla stessa, una ricarica telefonica di 20 euro, cui seguiva un ulteriore ricarica di 20 euro ed una terza di 100 fatta su carta prepagata intestata all’uomo.



La donna, ad una quarta richiesta, iniziava a nutrire dubbi sulla buona fede dell’individuo, decidendo di non assecondare la richiesta. Da tale momento il Verdicchio accompagnava le richieste con le minacce di pubblicare le foto ed i video che si erano scambiati.



La donna, in preda al terrore, effettuava ulteriori versamenti su carta prepagata arrivando, in poco meno di un mese, a consegnare al malvivente la somma di 3.600 euro. Disperata e terrorizzata quindi, ha sporto querela; i militari di Este, coordinati dal pm di Rovigo Andrea Girlando, attraverso il monitoraggio del profilo dell’uomo sul social, il numero di telefono e la carta prepagata, sono riusciti a dare un’identità all’individuo, risultato essere anche pluripregiudicato. Verdicchio è stato arrestato ed è in carcere a Firenze. Nel corso della perquisizione domiciliare a casa sua sono stati rinvenuti diversi PC, chiavette usb e la carta di credito su cui venivano fatti i versamenti.

