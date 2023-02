PADOVA - L’ex Foro Boario di Prato della Valle è finito nel mirino dei vandali. Tra giovedì e venerdì notte l’edificio storico è stato imbrattato con scritte spray di colore rosso. Gli autori sarebbero già stati individuati, attraverso le telecamere della videosorveglianza del supermercato Despar e del parcheggio di piazza Rabin. Si tratterebbe di una delle baby gang sempre presenti all’interno dell’isola Memmia, composta da italiani di seconda generazione. Andrea Colasio, assessore alla Cultura: «Un fatto gravissimo perchè è stato danneggiato un monumento. I genitori di questi ragazzini pagheranno i danni».

I graffiti

Sull’intonsa parete dipinta di giallo campeggiava a lettere cubitali la scritta “ Albania ” con a fianco un cuore . A ll’interno del portico invece altri cuori e alcune lettere, forse le iniziali degli autori . I vandali non hanno risparmiato nè le vetrate del supermercato nè quelle dell’altro grande spazio non ancora occupato. Ovunque scritte, in albanese, tra queste, “te dua” (ti amo) ma anche il disegno di quella che sembra essere una corona. Ieri mattina , dopo la scoperta , sono state subito allertate le forze dell’ordine che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del parcheggio, del negozio e quelle cittadine per analizzarne i filmati e poter individuare gli autori del l’atto vandalico . A sporgere denuncia è stata anche l’amministrazione comunale .

La denuncia

«Nelle prossime ore provvederò alla denuncia - ha dichiarato Colasio - perchè si tratta di un reato penale. È stato imbrattato un edificio storico sottoposto a vincolo della Soprintendenza, un monumento e mi spiace che gli autori siano dei ragazzini . S i tratta di minori di seconda generazione, un fenomeno purtroppo che già avevo rilevato a Parigi qualche decennio fa. N on sono consapevoli, non sono integrati, non hanno empatia col tessuto urbano della città, per loro i beni culturali, la storia non rappresenta nulla » . L’assessore ha poi sottolineato che sono state visionate le immagini dalle diverse telecamere di sicur ezza, dove si vedono nitidamente i volti degli autori. « Dai filmati i ragazzini sono ben identificabili, una volta individuati dovranno rispondere di un reato penale che forse non conoscevano e a rispondere in solido, in quanto si tratta di minorenni, saranno le famiglie e stiamo parlando di danno erariale verso un bene pubblico monumentale - ha continuato Colasio - ma oltre all’azione repressiva auspico anche interventi educativi. Si tratta di ragazzi di bassa scolarizzazione, spero che frequentino una scuola, con grossi problemi di integrazione avulsi dalla realtà cittadina e che da mesi imperversano in P rato della Valle spadroneggiando e arrivando a volte a mettere in atto vere e proprie aggressioni a danno di altri giovani o di cittadini » .

Baby vandali