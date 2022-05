PADOVA - L'attitudine al digitale si conferma un requisito base per il mondo del lavoro. A maggio sono previste in Veneto 2.020 assunzioni di specialisti e tecnici informatici (480 a Padova, 310 a Treviso) ma il 74,3% degli specialisti, un picco, è introvabile (62,8% dei tecnici). Così scuola e imprese sperimentano insieme nuove strade, come diventare sviluppatori di app già al liceo.

È l'esperienza vissuta da 71 studentesse e studenti di tre licei scientifici di Padova e Treviso, grazie al progetto Information technology e project management promosso dal Club Bit di Assindustria Venetocentro, comunità professionale di It manager di aziende manifatturiere.

Gli studenti dei licei scientifici Curiel di Padova, Da Vinci di Treviso e Giorgione di Castelfranco Veneto, si sono cimentati nella creazione di un sistema per il tracciamento digitale delle consegne, attraverso un percorso educativo-esperienziale coerente con gli obiettivi dell'alternanza scuola-lavoro (Pcto), l'orientamento e l'indirizzo in scienze applicate dei tre licei. Il percorso si è svolto da ottobre a maggio, con il coinvolgimento attivo degli studenti, la formazione in project management, l'utilizzo di competenze informatiche e lo sviluppo di soft skill grazie alla simulazione di un contesto reale di lavoro.

Con il tutoraggio di cinque It manager, i giovani hanno sviluppato cinque sistemi per l'assegnazione delle spedizioni ad un corriere. Tra questi, sono stati selezionati i progetti più creativi, innovativi e funzionali.

Il progetto promosso dal Club Bit di Assindustria, ha l'obiettivo di accrescere attraverso occasioni di formazione, confronto e condivisione con il mondo della scuola, la rete di conoscenze informatiche nelle imprese del territorio. Il Club, nato a Treviso nel 1994, si è allargato a Padova e ad altre province.

«Il crescente utilizzo delle tecnologie digitali è un fenomeno pervasivo che interessa tutte le attività economiche, influenza la domanda di lavoro da parte delle imprese e le caratteristiche delle mansioni che saranno proposte ai collaboratori - sottolinea Francesco Nalini, consigliere delegato Assindustria Venetocentro per l'Education -. Il filo conduttore delle professioni del futuro sarà il digitale, inteso come abilitatore della capacità delle aziende di creare nuovi business, migliorare processi e modelli esistenti, fattore essenziale per sostenere la competitività e aumentare la produttività».