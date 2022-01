Flormart, cancellata l'edizione di febbraio per assenze dei buyer bloccati dalla pandemia. Appuntamento a settembre

PADOVA - La 71. edizione di Flormart, storica fiera internazionale del florovivaismo, del verde e del paesaggio, si terrà a Padova nelle sue date tradizionali dal 21 al 23 settembre prossimi, cancellando però la «special edition» prevista dal 9 all'11 febbraio. La decisione è stata presa dagli organizzatori - informa la Fiera di Padova - per garantire la presenza di buyer internazionali, attualmente messa in forse dal permanere dell'emergenza pandemica e per assicurare la massima sicurezza sanitaria a espositori e visitatori.

Flormart ha già attivato, anche in collaborazione con Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, un programma per favorire l'incoming di operatori top del settore provenienti da Europa centrale, Europa dell'est, Paesi del Medio Oriente e dell'area mediterranea. Nella road map che porterà a Flormart, si inseriranno varie iniziative, la prima delle quali è un convegno in presenza e online che si terrà il 9 febbraio, alla presenza dei principali attori del comparto, su florovivaismo e verde per la transizione ecologica, l'inserimento del settore nel Pnrr, la cultura e la gestione del verde urbano, il potenziamento dell'export del florovivaismo made in Italy.