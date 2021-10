Perde il controllo e si schianta, auto infilzata: il conducente si salva

FONTANIVA - (M.C.) Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Fontaniva a causa di un'auto che si è ribaltata dopo che il conducente ha perso il controllo del mezzo mentre transitava lungo la Strada Provinciale 67. La via corre in direzione perpendicolare ha un tratto di rettilineo ed alcune curve e collega il centro della cittadina con la zona industriale sud e poi San Giorgio in Brenta, andandosi a collegare, in direzione sud, a viale dei Borromeo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella ed una unità mobile di rianimazione del pronto soccorso dell'ospedale della città murata.

Fortunatamente il conducente, è stato accertato successivamente, non ha portato lesioni tali da temere per la sua vita. Il traffico lungo l'importante direttrice è stato bloccato e deviato in vie secondarie, per permettere i soccorsi prima e la rimozione del veicolo e la pulizia della strada successivamente. I rilievi di legge sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia locale del Distretto PD1A.