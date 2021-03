Prende fuoco tensostruttura di 30 metri: distrutta dalle fiamme

FONTANIVA - Incendio di una tensostruttura di 30 metri di lunghezza per 5 di altezza adibita a deposito foraggio in un'azienda agricola in via Casoni Basse a Fontaniva alle 16.30 di oggi. I pompieri arrivati da Cittadella, Padova e con i volontari di Borgoricco con 3 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento di una analoga struttura attigua contenente ceroso. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e bonifica termineranno nella notte. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute.