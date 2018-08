Rogo al centro anziani, Adriana: «Così li ho salvati, ma non sono una eroina»

di Michelangelo Cecchetto

FONTANIVA - "Per me è stato un atto naturale, umano. Non penso assolutamente di avere fatto una cosa straordinaria. Non mi sento di essere un eroe, penso che chiunque, in una situazione del genere, avrebbe fatto quello che ho fatto io". Poche le ore di sonno per, la trentaduenne barista da otto anni nel bar Palladio, alla cui provvidenziale e certamente coraggiosa azione, si deve il pronto avviso dei condomini e quindi il loro salvataggio e l'allertamento dei soccorsi.