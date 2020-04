Ultimo aggiornamento: 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Un bicchiere d’acqua è poco per chi sta morendo di sete. I sindaci della provincia non disdegnano affatto i contributi per le spese già affrontate e da affrontare per le misure di emergenza. Ma sottolineano che ierogati da Governo non copriranno affatto oneri che finora sono stati pesanti. Nessun salto di gioia ha insomma accompagnato l’esito della ripartizione dei fondi destinati da un lato alla sanificazione degli uffici, mezzi e tutti gli ambienti a rischio di contaminazione nei diversi territori comunali. E a pagare, dall’altro, glidel personale municipale, oltre che l’acquisto dei presidi di sicurezza da parte della Polizia locale e di quanti altri coinvolti nella macchina della prevenzione e sicurezza. Gli schemi della ripartizione delle risorse straordinarie già previste dal decreto “Cura Italia”, approvati dalla Conferenza Stato Città del 15 aprile scorso, hanno tenuto conto di due fattori per stabilire le spese destinate a ciascun ente. Due terzi della somma sono stati calcolati in base al numero degli abitanti. Un terzo è stato definito invece in base al numero dei soggetti contagiati. E’ stata anche accolta la proposta di Anci (Associazione Comuni Italiani) di definire undi 1000 euro per comune, in modo da evitare somme irrisorie. A conti fatti ecco allora che Padova con 210.912 abitanti e 674 positivi al virus porta a casa la fetta più grande del contributo ripartita in 257.621 euro per le spese di sanificazione e 37.090 euro per gli straordinari. Il “mix” fra numero di residenti e contagiati sovverte per taluni aspetti l’ordine di ripartizione delle risorse. Sopra ai comuni più popolosi come Albignasego (55 contagiati e contributo complessivo di 28.756 euro) Selvazzano (57 contagiati, 27.091 euro) e Vigonza (55 contagiati, 27.401 euro) si collocano infatti altri centri, pure popolosi ma con alto numero di casi positivi.MONSELICEEcco il motivo per cui(17.501 abitanti e 197 contagiati) si piazza alle spalle di Padova per l’entità di contributo quantificata complessivamente in 68.400 euro. Le sovvenzioni ovviamente sono un notevole tonico per i comuni sede di case di riposo (i cui ospiti sono conteggiati come residenti). Merlara con 2612 abitanti e 79 casi positivi vedrà arrivare un aiuto di 26.187 euro. Mentre Vo’ (3304 abitanti e 87 contagiati) sarà aiutata con 28.916 euro. «La somma – osserva tuttavia il sindaco del centro collinare, Giuliano Martini – servirà appena a coprire solo una parte delle spese sostenute, che solo per le due settimane di emergenza superano i 50 mila euro. Nel conto vanno messe ledella scuola dove abbiamo praticato i tamponi e la disponibilità h 24 dei 14 dipendenti del Comune cui dobbiamo gli straordinari. Se il nostro comune non avesse osservato per anni un politica accurata, sarebbe già in dissesto. Per ora le somme sono sulla carta. Ma averle ci fa tirare un sospiro di sollievo». Anche Galzignano, poco più di 4300 abitanti con 90 contagiati vedrà arrivare in cassa sovvenzioni per 30.254 euro. «Avrei preferito meno soldi – ironizza il sindaco, Riccardo Masin – ma avere meno contagiati. Con quelle risorse pagheremo il numero delle sanificazioni fatte dall’inizio del contagio. Non c’è angolo del comune che non sia stato “ripulito”. Ed i conti, per un bilancio che non conoscerà per ora entrate, si preannunciano davvero pesanti».L'EMERGENZA CONTINUAPer i primi cittadini del resto, l’emergenza non finirà affatto nei prossimi giorni. E leper sanificazione, presidi per i dipendenti e gli addetti alla sicurezza aumenteranno. Senza contare fondi elargiti dal Governo che sono già finiti. «Abbiamo già quasi dato completamente fondo – spiega Federico Barbierato, sindaco di Abano – alle dotazioni finanziarie per il pagamento dei buoni spesa. A chiederci i contributi sono tanti lavoratori termali in questo momento senza ammortizzatori sociali. Davanti a questa realtà i circa 22 mila euro di sovvenzione in arrivo sono un aiuto relativo». E se da Roma arriva qualche soldo, sono in agguato brutte notizie già avvistate dai sindaci padovani che siedono a Montecitorio. «Se dovesse passare – preavvisa Adolfo Zordan, sindaco di Vigodarzere e deputato della Lega – l’emendamento presentato in Commissione trasporti, secondo il quale dovremmo riconoscere alle ditte incaricate anche le spese per il trasporto scolastico nei mesi di sospensione delle lezioni, non so dove dovremmo attingere nuove risorse. Il bilancio agonizza».LA DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI