BASSA PADOVANA - Dieci milioni del Pnrr per la Bassa: i fondi saranno destinati ad aziende, digitalizzazione e turismo sostenibile. Lo comunica l'amministrazione provinciale, che nei giorni scorsi ha ricevuto la graduatoria provvisoria di un progetto pilota per il rifinanziamento del Patto territoriale della Bassa. Un risultato che inorgoglisce piazza Antenore: tra gli 11 enti finanziati, Padova si è classificata prima in Veneto e quinta a livello nazionale.

I fondi

Il percorso era iniziato nella precedente legislatura, quando consigliere delegato alla pianificazione territoriale era Loredana Borghesan. Al suo posto ora c'è il vicepresidente Daniele Canella: «Ringrazio tutta la struttura dell'ente. La soddisfazione è doppia, perché quei fondi sono destinati alla Bassa». Nei 10 milioni, ci sono finanziamenti sia per privati che per realtà pubbliche. I 4 milioni e mezzo per le piccole e medie imprese sono stati destinati a 15 progetti, di cui 3 di avviamento e 2 per il recupero di siti dismessi. Le operazioni dovrebbero portare alla creazione di 73 posti di lavoro. L'investimento più importante si farà a Ponso, con un progetto agroalimentare finanziato per quasi un milione 200mila euro. Segue una realtà conselvana, che beneficerà di un trasferimento di 583mila euro. I settori maggiormente interessati sono il metalmeccanico 7 progetti e quello turistico, con 3 domande ammesse. Si tratta di progetti volti ad investire in beni strumentali o ampliamenti di linee produttive.

L'obiettivo

La seconda area tematica dei progetti riguarda anzitutto la digitalizzazione di Comuni e Provincia. Su quest'ultimo aspetto, saranno finanziati progetti volti al miglioramento della sicurezza informatica, la migrazione dei servizi su cloud e il potenziamento del comparto digitale, con moderne postazioni e migliori connessioni. Buone notizie anche per il turismo sostenibile, con nuovi collegamenti ciclabili dall'anello dei colli Euganei fino all'Adige e interventi di completamento sulla Ciclovia del sale e dello zucchero e sull'Anello delle città murate. Saranno realizzati anche parcheggi scambiatori, destinati ai visitatori che lasciano l'auto e prendono la bici. «Ringrazio il mio predecessore Fabio Bui per il risultato ottenuto - dichiara il presidente della Provincia, Sergio Giordani -. È stato un grande lavoro di squadra. Competitività, sostenibilità e innovazione sono gli assi strategici sui quali andranno ad incidere questi 10 milioni».