Foibe, il Comune di Padova intitola una strada a Norma Cossetto

PADOVA - Il Comune di Padova intitolerà una strada alla memoria di Norma Cossetto, giovane istriana torturata, violentata e gettata nella foiba di Villa Suriani nel 1943. Lo rende noto oggi il sindaco, Sergio Giordani: «Il nostro - spiega in una nota - è un semplice gesto istituzionale che ne segue altri di molto più significativi. Mi riferisco ad esempio al conferimento a Norma Cossetto della laurea ad honorem nel 1949 su proposta del deputato Concetto Marchesi, già Rettore dell'Università e figura chiave della resistenza italiana, o alla medaglia d'oro al valor civile conferita nel 2005 dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Come istituzione ci teniamo lontanissimi dalle polemiche e dalle strumentalizzazioni, sempre sbagliate. Piuttosto pensiamo sia nostro dovere lavorare alla riconciliazione, alla memoria, al riconoscimento e al rispetto che tutti dobbiamo riguardo all'enorme sofferenza cui furono costretti in quegli anni centinaia di migliaia di italiani, costretti ad abbandonare le loro terre e i loro beni e accolti talvolta - conclude - con freddezza e ostilità dai connazionali».

