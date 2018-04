â€‹Foiba Rossa, Padova fa retromarcia: fumetto presentato oggi

di Luisa Morbiato e Nicola Munaro

PADOVA - Adesso disi può parlare. Ieri mattina ilha concesso la sala per la presentazione del, pubblicato dalla casa editrice Ferrogallico,. Norma Cossetto, storia di un'italiana. Un via libera arrivato da Palazzo Moroni per oggi pomeriggio alle 18.30, che suona come l'ultimo capitolo di una vicenda iniziata il 20 marzo scorso quando il direttore generale dell'Esu di Padova, Stefano Ferrarese, era stato aggredito verbalmente e accusato di flirtare con i neo fascisti da una trentina di studenti vicini ai centri sociali, per aver concesso la sala di una residenza Esu, l'Ente regionale per il diritto allo studio, alla presentazione del fumetto.Risultato: presentazione sostituita da una conferenza stampa con l'assessore regionale all'Università, in cui il comune di Padova venne accusato di essere ostaggio dei centri sociali. Polemica finita in procura con un esposto di Fratelli d'Italia e rimasta all'ordine del giorno nell'agenda politica di Padova con la decisione del Comune alcuni giorni dopo i fatti di negare la sala alla richiesta della consigliera di minoranza Eleonora Mosco (Forza Italia). Oggi dunque il fumetto sarà presentato. Anzi, avrà una doppia presentazione. Nel pomeriggio nella Città del Santo, in mattinata a Venezia, a Palazzo Ferro Fini, sede della Regione: alle 12.30, accanto all'autore Emanuele Merlino, ci saranno il vicepresidente del consiglio veneto Massimo Giorgetti e il giornalista Federico Goglio...