di Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPO SAN MARTINO - «Farò l'perché. Chiuderò la mia partita Iva e. I miei clienti, che costringo a ricevere la fattura anche se non la vorrebbero, non mi creeranno problemi. Spero che l'Agenzia delle Entrate di Cittadella dove andrò domani (oggi, ndr) venga a farmi». Mai doma, laurea in storia, diplomata Isef, professoressa di scienze motorie in pensione. Abita a Campo San Martino ed è operatrice qualificata in tecnica craniosacrale biodinamica,. «, per farsi. Questo - spiega Zanarella - non è pagare le tasse in modo equo.». Chiama a raccolta sindacati, associazioni di categoria e caf diversi...