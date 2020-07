Fisco e mazzette, condannato a 4 anni L'ex colonnello della Guardia di Finanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Si chiude con tre condanne il processo davanti al Tribunale di Venezia su, filone dell'inchiesta che nel 2017 portò alla luce una serie di interventi illeciti, con relativi pagamenti e favori, per ammorbidire alcunidi cui si occupava l'Nell'aula bunker di Mestre, la sezione presieduta da Stefano Manduzio ha(poi destituito) per i reati di traffico illecito di influenze e collusione militare, assolvendolo invece da quelli di corruzione, truffa, rivelazione di segreto d'ufficio, falso ideologico., 56 anni: due anni e tre mesi di reclusione per concorso con Corrado nei reati di traffico illecito di influenze e collusione militare. La terza sentenza riguarda l'ex responsabile dell'Ufficio Grandi contribuenti dell'Agenzia regionale delle entrate di Marghera,in questo filone a otto mesi per accesso abusivo all'anagrafe tributaria, assolto invece dal reato di rivelazione di segreto d'ufficio. Per David ci sarà un altro processo per induzione indebita che si aprirà davanti al Gup a settembre.Presenti in aula Corrado e Mesirca, che non hanno commentato la sentenza. Gli avvocati difensori, che si erano battuti per l'assoluzione, si riservano di presentare appello. Soddisfatto il pubblico ministero Stefano Ancillotto: "Resta un altro filone aperto. Complessivamente abbiamo avuto sequestri, patteggiamenti, e gli indagati sono stati condannati".