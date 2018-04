«Ha subito un furto in auto»: i finti poliziotti scappano con la macchina

PADOVA - La Polizia di Padova ha arrestato un uomo, Omar Gioppato, 41 anni, bloccato dopo aver rapinato dell'autovettura e del cellulare un'anziana donna che era appena uscita dal supermercato di un centro commerciale cittadino.



La segnalazione è arrivata intorno alle 19 di ieri, 17 aprile, da parte della 72enne, che denunciava la sottrazione dell'auto, una Fiat Panda, da parte di due finti poliziotti. L'anziana ha riferito di essere stata avvicinata dai due che l'avvertivano di un furto avvenuto all'interno del veicolo e che avrebbero dovuto controllare l'abitacolo.



Uno dei due le aveva quindi strappato di mano le chiavi ed era fuggito assieme al suo complice. Intorno alle 23, poco lontano gli agenti hanno notato una vettura simile a quella segnalata, il cui conducente ha accelerato muovendosi a zigzag lungo le vie cittadine. Al termine dell'inseguimento, i due sono stati bloccati e sottoposti ad accertamenti. Alla Panda erano già state sostituite le targhe, con altre tolte a un'altra vettura in sosta.



Nell'abitazione di Gioppato sono state recuperate le targhe originali e la borsa della vittima, oltre a una pistola giocattolo priva di tappo rosso e un berretto di colore blu e infine il cellulare della vittima. Il rapinatore è stato sottoposto a fermo e indagato in stato di libertà per ricettazione. L'uomo bloccato insieme a lui, un padovano di 59 anni senza fissa dimora e pregiudicato, è stato denunciato per ricettazione.

