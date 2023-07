Padova. Ruba un camice e si finge dottoressa per raggiungere il compagno ricoverato: trovata seminuda sul lettino

PADOVA - Voleva raggiungere il compagno ricoverato in pronto soccorso, una 40enne si è finta dottoressa. Non solo, ha indossato il camice, si è stesa mezza nuda sul lettino e ha tolto la flebo all'uomo.

Un infermiere dell'Azienda ospedaliera di Padova due sere fa ha chiamato il 113 perché c'era una donna molesta in ospedale. Era entrata nell'area verde del pronto soccorso dove era ricoverato il compagno: pur di raggiungerlo aveva indossato un camice bianco da medico, rubandolo a uno specializzando. Passata così inosservata in un primo momento, è stata sorpresa seminuda sopra il lettino del paziente in atteggiamenti intimi, di fronte agli altri ricoverati. Non solo, la donna aveva anche rimosso l'agocanula dichiarando di lavorare per l'ospedale. A nulla sono valsi i tentativi degli infermieri di mandarla via, così ci hanno pensato gli agenti della divisione anticrimine. Accompagnata in questura, ora rischia una denuncia per ricettazione, esercizio abusivo della professione e sostituzione di persona.