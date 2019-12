Dati sensibili di migliaia di persone venduti alle aziende: 2 finanzieri arrestati

VENEZIA/PADOVA - Sono accusati di aver raccolto illecitamente informazioni sensibili di migliaia di persone dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps e del Ministero delle finanze, a cui avevano accesso per motivi d’ufficio, per poi venderle a varie società di recupero crediti e ad altri imprenditori. Due militari della Guardia di Finanza, in servizio alla Stazione navale di Venezia, sono finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione e accesso abusivo a sistema informatico, nell’ambito di una maxi inchiesta condotta dalla procura di Roma, conclusasi con l’emissione di misure cautelari a carico di 12 persone (sei ai domiciliari, 4 sospese dal pubblico ufficio e 2 interdette dall’esercizio dell’attività imprenditoriale).



Si tratta di Fabrizio D’Alena, 44 anni, residente alla Giudecca (Ve) ed Emiliano Cherubini, 38 anni, residente ad Albignasego, entrambi romani d’origine. Sotto accusa sono finiti anche Armando Beggiato, 68 anni, titolari della società di recupero crediti "Re.solution" srl di Cadoneghe, (al quale viene contestato di aver promesso e versato somme di denaro, non quantificate, per ottenere generalità complete, codice fiscale e luogo di residenza di 928 persone) e Doriana De Angelis, 55 anni, di Treviso, della società Dea sas (accusata di aver ricevuto i dati di 610 persone dietro pagamento di somme variabili da 1 a 5 euro a “visura”). Nell’indagine, che riguarda episodi avvenuti tra il 2016 e il 2018, sono coinvolte complessivamente una ventina di società (di cui sei si occupano di recupero credito), mentre gli indagati sono 90, sparsi in varie regioni d’Italia.



L’INTERROGATORIO

D’Alena, difeso dall’avvocato Marco Zanchi, è stato interrogato ieri pomeriggio per rogatoria dal gip di Venezia Francesca Zancan, e ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, in attesa di conoscere le prove raccolte a suo carico dagli inquirenti romani. Contro di lui e il suo collega Cherubini vi sono fotografie e video girati nel corso di alcuni appostamenti, nonché numerose intercettazioni telefoniche e ambientali che, secondo il procuratore aggiunto di Roma, Rodolfo Sabelli, proverebbero la sua attività illecita, in cambio di somme di denaro che sarebbero state raccolte a Roma da un suo presunto complice: da qui la competenza della Procura della Capitale, anche se gli accessi abusivi al sistema informatico sarebbero avvenuti a Venezia.

Nell’operazione, condotta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, sono stati anche sequestrati beni e soldi per circa 280mila euro, che gli inquirenti indicano come corrispondenti al prezzo e profitto della corruzione.

IL TARIFFARIO

Le indagini hanno consentito di accertare che alcune società, attivate da propri clienti alla ricerca informazioni sul coniuge, un partner commerciale, un dipendente o un debitore, si rivolgevano normalmente ad intermediari i quali avevano attivato stabili rapporti con i finanzieri, i quali si sarebbero prestati a fornire i dati richiesti in base ad un vero e proprio tariffario, con corrispettivi variabili da 10 centesimo e 10 euro per visura, in base alla tipologia di banca dati interrogata e del numero di persone consultate. In alcuni casi le informazioni sarebbero stati richieste da soggetti usurai, già arrestati nel maggio del 2018 nell’ambito di un’altra indagine della procura della Capitale, con lo scopo di recuperare i crediti derivanti dalla loro attività illecita. Il pagamento dei pubblici ufficiali sarebbe avvenuto periodicamente, secondo metodi diversi: ricariche di carte Postepay intestate allo stesso corruttore o a familiari e soggetti compiacenti, ma anche vaglia postale o tramite buste di contanti lasciate e ritirate in alcuni esercizi commerciali.

D’Alena era già finito sotto accusa a Venezia per 10 mila presunti accessi abusivi, ma è stato assolto recentemente in primo grado dal giudice Alberto Ciampaglia. «Ci difenderemo nuovamente», ha dichiarato ieri l’avvocato Zanchi.

