Risse verbali con l'Avellino, il presidente della Lega Pro: «Bravo l'arbitro e Padova-Alessandria una finale di grande valore»

PADOVA - Alla vigilia della conclusione dei playoff per salire in B, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto oggi - 10 giugno - sulle partite appena disputate e sulle prossime, definendo la finale Padova-Alessandria «un doppio match di grande valore, con la certezza che sarà combattuto e all'insegna del fair play. Onore ad Avellino ed Albinoleffe, due squadre che hanno lottato strenuamente».

Ghirelli è tornato anche sulla gara Avellino-Padova e sulla prestazione dell'arbitro Andrea Colombo di Como. «Le giornate che hanno preceduto la gara sono state costellate da un diluvio di dichiarazioni. L'arbitro Colombo ha diretto la partita come fosse una qualsiasi partita, con serenità, stile. Ogni gesto normale che ha compiuto ha dato semplice serenità e così facendo ha trasmesso determinazione e grande, rigoroso controllo della situazione. Lo so che è anomalo che un presidente di lega parli di un arbitro. Perché lo faccio? Semplice, perché si torni ad atteggiamenti normali, si pensi a giocare, allenare, dirigere. Oggi, è una bella giornata. So che chi ha vinto è felice e chi ha perso è triste» ha concluso il numero uno della Lega Pro.

