Finale di andata Padova-Palermo, navette per i tifosi dalla stazione allo stadio Euganeo

PADOVA - La finale di andata si avvicina. E sono già pronte le navette. I tifosi biancoscudati fremono per la serata di domani, 5 giugno, quando potranno assistere alla partita contro il Palermo dalle gradinate dello stadio Euganeo. Per l'occasione si è deciso di aprire il secondo anello della tribuna est, ampliando così di altri 2.265 i posti disponibili. Sono attese quasi 14 mila persone.

Per raggiungere lo stadio ci saranno diverse navette che partiranno dalla stazione ferroviaria. La prima è alle 19 e arriva alle 19.25, la seconda parte alle 19.25 per arrivare alle 19.50. E poi ancora c'è la corsa delle 19.50 che giunge allo stadio alle 20.15 e quella delle 20.15 che arriva alle 20.40. Per il ritorno le navette partiranno fino a 45 minuti dopo la il termine della partita.

Busitalia Veneto a inizio maggio aveva lanciato una linea di autobus dedicata appositamente a chi deve raggiungere lo stadio Euganeo. La linea 21 va dalla stazione a Ponterotto con una frequenza di 20 minuti. Tuttavia, per la partita di domani, era necessario un rinforzo.

