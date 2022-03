SAN MARTINO DI LUPARI - Si è svolta la presentazione delle final eight di Coppa Italia di A1 femminile. L’evento, che da giovedì a domenica riunirà nel comune padovano tutto il meglio del basket italiano, torna in quella che è la casa delle Lupe per la seconda volta dopo l’edizione del 2019. L’ultima, di fatto, che si era svolta in presenza di pubblico, dato che nella primavera 2020 tutta l’attività era sospesa, e lo scorso anno si era giocato a porte chiuse. «Per chi come noi vive di sport, sono stati due anni duri - ha detto Vittorio Giuriati, presidente dell’As San Martino - quella di riportare a San Martino questa manifestazione è stata un’occasione che abbiamo colto con molta gioia. Sono convinto che la Coppa Italia sia un avvenimento eccezionale, ancora più spettacolare del campionato, perché riunisce tutto il meglio del movimento nello stesso palazzetto, per sette partite in quattro giorni. La qualità quest’anno è molto alta, il campionato lo sta dimostrando, e invito tutti a vederlo coi propri occhi. Ci tengo a ringraziare l’azienda IFP Europe che ha sposato il progetto per fare da title sponsor al trofeo, siamo onorati di averli con noi perché oltre ad essere degli amici sono anche dei grandi appassionati di basket».

LA RINASCITA

A rappresentare la Lega Basket Femminile c’era il vicepresidente vicario Roberto De Zotti, che ha portato anche i saluti del presidente Massimo Protani e del consiglio direttivo: «Siamo felici di tornare a dare un segnale di rinascita per questa manifestazione, che ha sempre dato grandi soddisfazioni per quanto riguarda la risposta del pubblico, oltre che a livello agonistico. Ci fa enormemente piacere che sia andata in porto la candidatura di San Martino di Lupari come sede dell’evento, in qualche modo è anche un premio al basket veneto che avrà ben tre rappresentanti su otto (oltre alle Lupe, Schio e Venezia, ndr). Sono arrivate qui le migliori squadre del campionato, non mancherà sicuramente lo spettacolo. In campo ci saranno almeno otto giocatrici che militano anche nella Wnba, la qualità è assicurata». In rappresentanza della Federazione ha parlato Flavio Camporese, presidente del comitato di Padova: «È motivo d’orgoglio che la Coppa Italia ritorni dopo tre anni a San Martino, le Lupe sono da anni sono un punto di riferimento per l’intero settore femminile. Ci tengo a fare un ringraziamento ai tanti sponsor, c’è sempre bisogno del loro sostegno». Ha parlato infine Alberto Gobbo, che insieme a Giacomo Sabbadin è titolare di IFP Europe: «Siamo veramente onorati di affiancare questa manifestazione. La nostra è una realtà internazionale che però crede molto nel territorio, con le Lupe siamo partner dal 2013 e questa squadra ci regala ogni anno grandi soddisfazioni in serie A1. Sono certo che anche questa manifestazione avrà il successo che merita». Si comincia giovedì coi quarti fra Ragusa e Lucca (ore 18) e fra Schio e San Martino (20.45), poi venerdì alle stesse ore i match fra Venezia e Sesto San Giovanni, e fra Bologna e Campobasso. Il primo turno sarà a ingresso gratuito, per semifinali (sabato) e finale (domenica) biglietto unico 10 euro. Tutte le sfide saranno trasmesse in chiaro su LBF Tv (canale 411) e in diretta streaming. A precedere l’evento, inoltre, mercoledì alle 18.30 il palasport ospiterà il convegno a ingresso libero dal tema “Donne & Leadership”, con varie ospiti d’eccellenza in ambito imprenditoriale e sportivo, e la conduzione dell’ex capitano delle Lupe Mary Sbrissa.