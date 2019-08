Filippo morto a 21 anni, la bara portata a spalle dagli amici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAONARA (PADOVA) - Sulle note della canzone Rondini al guinzaglio di Ultimo e tra un grappolo di palloncini colorati gli amici più stretti di Filippo Gobbo hanno portato la bara a spalle fuori dalla chiesa. Nonostante una fitta pioggia che non ha dato tregua per tutto il corso del funerale, almeno 700 persone hanno affollato la chiesa di Saonara per donare un ultimo saluto al ventunenne morto tragicamente a seguito di un incidente stradale mentre, in sella alla sua Ktm, stava transitando lungo via Piave nella frazione di Tombelle di Saonara.