© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTADELLA - La Guardia di finanza ha notificato in mattinata un avviso di garanzia nei confronti dell’, per. Due gli episodi contestati all’amministratore, nei confronti di altrettante giovani, alle quali avrebbe promesso dellenella, una in occasione del mercatino di Natale 2016, l’altra in occasione della fiera cittadina. In cambio avrebbe fatto intendere alle due donne che avrebbero dovuto sottostare alle sue. Le due donne sono state sentite dal pm, che ha firmato l’e fissato l’interrogatorio dell’indagato.