Lunghe file sotto il sole fin dalla prima mattina per accedere all'Agenzia delle Entrate Foto

PADOVA - «Una fila di circa 100 metri di cittadini che all'Agenzia delle Entrate di Padova sono costretti a stare fuori sotto il sole in attesa del loro turno». La segnalazione ci arriva da un lettore che aggiunge: «Il sistema va avanti da un bel po’ e cioè da quando c’è il lavoro a distanza».



In affetti questa mattina alle 8, raccontano alcuni testimoni, c'erano circa, con almeno uncentinaio di persone in attesa di entrare per varie pratiche alla sede dell'Agenzia delle Entrate. Alcune signore arrivate alle 7.30 hanno spiegato al Gazzettino di essere riuscite ad accedere agli uffici verso le 10.30, una messasi in fila alle 8 verso le 11. E chi non è riuscito ad entrare entro le 12 è dovuto tornare a casa. Il malumore sepreggiava tra la gente in attesa. All'Agenzia delle Entrate si può prenotare ma lunedì e venerdì c'è l'accesso "libero" con queste problematiche connesse.

