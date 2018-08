Mancano i soldi: «Mio figlio ipovedente resta senza testi scolastici»

di Marina Lucchin

PADOVA - «A 10 giorni dall'inizio della scuola mi comunicano che i libri pernon potranno essere ingranditi come di consueto perchéAlla faccia della legge sull'integrazione scolastica, noi genitori siamo costretti ad arrangiarci e il mio bimbo rischia di non poter studiare». È lo sfogo di un, che quest'anno, a settembre, inizierà a frequentare la quarta elementare in una scuola padovana. E che ieri ha ricevuto un'e-mail dall', che gli comunicava che a causa di mancanza di risorse economiche dovuta alla ristrettezza del finanziamento previsto, la trascrizione dei testi richiesti per l'alunno è stata bloccata, in attesa di eventuali ulteriori finanziamenti.