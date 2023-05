Padova. Chiede i soldi alla madre per comprare la droga, lei rifiuta: il figlio le lancia addosso una bottiglia

PADOVA - Con una bottiglia ha aggredito la madre che rifiutava di dargli i soldi per comprare la droga. Nella serata di ieri, 28 maggio, i carabinieri del Radiomobile di Padova sono stati chiamati per sedare una lite in famiglia. Un 32enne di Catanzaro, disoccupato e con precedenti, aveva chiesto dei soldi alla madre: ne aveva bisogno per comprare la "roba". Ma la donna si è rifiutata categoricamente. Ne è nato un litigio e il 32enne ha lanciato addosso alla madre una bottiglia. Il fratello si è messo in mezzo, cercando di difendere la mamma e il 32enne ha aggredito anche lui. L'arrivo dei carabinieri ha permesso di evitare il peggio: l'uomo è stato arrestato e portato in carcere, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Qualche ora dopo è arrivata al 112 un'altra chiamata, questa volta da Piove di Sacco, per una lite in famiglia. Quando i carabinieri di Ponte San Nicolò sono arrivati hanno trovato un 55enne del posto evidentemente ubriaco e agitato. Alla vista dei militari dell'Arma li ha minacciati con un coltello da cucina: è stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.