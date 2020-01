Dona gli organi dopo l'incidente, «Ho trovato chi vive col cuore di mia figlia»

«Sentirla è stato emozionante». Non dev'essere facile trovare le parole, da padre, per descrivere il primo contatto con chi, oggi, vive grazie al cuore di tua figlia Caterina, morta a 21 anni, nel maggio del 2017, in un terribile incidente mentre stava tornando dal lavoro nella sua casa di Castelfidardo.



Giordano Governatori, quelle parole, le trova. Come le ha trovate all'inizio del 2019, quando, sui social, assieme alla moglie Maria Luisa, lanciò l'appello per cercare di rintracciare le persone che avevano ricevuto gli organi della figlia donati nella notte fra l'8 e il 9 maggio del 2017. Il cuore al centro trapianti di Udine ad una ragazza di 29 anni, un rene a Genova a un 40enne, l'altro ad Ancona ad un 46enne, il fegato donato alle Torino, ad un sessantenne e i polmoni, a Padova, ad una ragazza di 21 anni.



L'APPELLO

Dopo aver ritrovato (e anche incontrato), grazie a un cero e a un biglietto lasciati sulla tomba della figlia, la sorella di respiro della sua Caterina, una giovane della provincia di Modena che si era sottoposta al trapianto di polmoni a Padova, papà Giordano rivela di essere riuscito a rintracciare anche la ragazza che nel 2017, a 29 anni, ha ricevuto il cuore di Cate all'ospedale di Udine.



«Mi ha contattato tramite Facebook dopo aver letto il nostro appello - spiega Giordano - alcuni mesi fa. Mi ha detto: sono io la ragazza che ha fatto il trapianto a Udine. Mi ha raccontato che vive bene. Ed era quella la cosa che ci premeva di più: abbiamo fatto l'appello per avere notizie di come stavano le persone che avevano ricevuto gli organi di Caterina, se era andato tutto bene. Poi, un cuore ricevuto, pensandoci bene a fondo, è una vita. Non è un organo come tutti quanti, ma ha un significato speciale. È come se una parte di Caterina vivesse ancora qui con noi». Tutto è iniziato grazie a quell'appello. «La ragazza che ha ricevuto il cuore di mia figlia a Udine mi ha mandato un messaggio in privato, sul social, per essere più riservata. È stato emozionante, da papà, riceverlo. Da allora, ci siamo sentiti più volte. Ci teniamo in contatto anche semplicemente per sapere come sta, come va... Ci mandiamo gli auguri, i saluti, qualche parola ma non ci siamo ancora mai incontrati. Ma la cosa più importante è sapere che sta bene», dice Giordano. È andata in modo diverso con la ragazza operata a Padova, che lasciò un cero e un biglietto sulla tomba di Caterina, il suo «angelo custode». «La ragazza del Modenese è venuta a trovarci e ha voluto conoscerci. Ma ci sono persone più riservate di altre».



IL DONO

«Caterina era una figlia molto brava. Purtroppo, è successo di dover prendere queste decisioni improvvise e molto importanti», dice Giordano. E mamma e papà di Cate hanno deciso, pur nello strazio della perdita, che la loro bambina dovesse continuare a vivere in qualcun altro. «L'unica speranza per farla rimanere ancora con noi era la donazione dei suoi organi. Così Caterina poteva rimanere sempre qui in qualche modo». Il suo cuore batte ancora, dopo l'operazione in Friuli. E ha salvato una ragazza. Vorrebbe incontrarla? «Speriamo che in futuro venga a trovarci. Ma siamo a Castelfidardo, magari a qualcuno non piace viaggiare», dice il papà di Caterina. «È chiaro che abbracciare la ragazza che vive con il cuore di mia figlia mi piacerebbe sicuramente, ma poi dipende da lei, non vogliamo forzare nessuno, neanche costringerla a fare degli spostamenti», conclude.

