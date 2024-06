PADOVA - La «necessità di colmare una carenza di tutela» di fronte «a un vuoto legislativo che la pratica dell'adozione non può sanare». Per questo «o è corretto quanto fatto dal Comune di Padova o le iscrizioni all'anagrafe dei bimbi con due mamme vengano mandate alla Corte Costituzionale perché venga sollevata la questione di legittimità costituzionale. E se qualcosa è stato fatto in maniera sbagliata, è ora che sia il Parlamento a legiferare». È il nucleo dell'arringa sostenuta ieri dall'avvocato Michele Giarratano di fronte alla Corte d'Appello di Venezia, durante la discussione di 3 dei 39 reclami firmati dalla procura generale del Veneto e dal ministero dell'Interno contro la sentenza del tribunale di Padova che di fatto approvava l'iscrizione a registro delle mamme arcobaleno. «Senza un atto come quello di Padova - ha sostenuto il legale nelle discussioni dei 3 casi più complicati, mentre gli altri 36 reclami sono stati affrontati con memoria scritta - vengono violati gli articoli della Costituzione che ledono i diritti dei minori di venire riconosciuti figli delle due madri».

Contro di loro, la procura generale del Veneto e il Viminale che hanno chiesto - seppur con toni differenti - la cancellazione delle iscrizioni sostenendo anche come sia inutile l'eventualità di portare il caso in Corte Costituzionale in quanto «manifestamente infondata». In aula anche il Comune di Padova che nella primavera 2023 aveva dato il via libera alla procedura di iscrizione in Anagrafe: i legali dell'amministrazione Giordani hanno chiesto la conferma della decisione del tribunale di Padova che, a marzo, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi della procura in quanto non si poteva rettificare lo stato del figlio in assenza di un errore tecnico di trascrizione. Unica eventualità, sottolineava il giudice di Padova, per provvedere alla correzione dell'atto firmato dall'ufficiale Civile di Palazzo Moroni. La sentenza è attesa entro luglio, mentre ieri le mamme arcobaleno hanno manifestato di fronte alla stazione di Venezia. L'anno scorso il ministero degli Interni, attraverso le prefetture, aveva mandato una lettera ai sindaci chiedendo di attenersi alle indicazioni per cui la mamma non biologica non fosse iscritta all'Anagrafe. Una lettera che il Comune di Padova non aveva considerato, continuando ad accettare le due mamme al proprio ufficio di Stato Civile. Per questo la procura aveva impugnato e portato in tribunale tutte le iscrizioni fatte fino a quel momento. Nel frattempo le iscrizioni sono diventate 41 perché, come ha detto più volte il sindaco Sergio Giordani, «continuerò a iscrivere finché non ci sarà una legge che me lo impedisce e stabilisce figli di serie A e B».