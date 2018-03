Fiera di Padova, â€‹Griggio: «Diventerà una valle del genio»

di Mauro Giacon

PADOVA - Nel settembre del 2016 ha accettato la sfida,unain asfissia. Sembrava una mission impossible invece in un anno e mezzo ha triplicato il fatturato, portandolo a 11,5 milioni. Tutto questolo ha fatto attraverso Geo, la società che divide con Andrea Olivi e che sta gestendo le. Ma senza la copertura dei soci pubblici avrebbe dovuto alzare bandiera bianca a breve. Perché ci vogliono investimenti a lungo termine che solo il pubblico può mettere.Quattro li metteranno i soci pubblici, Comune, Provincia e Camera di Commercio. Due (si spera) i francesi e altrettanti dovrà tirarli fuori Geo. E adesso? «La fiera di Padova ha caratteristiche straordinarie, non replicabili. Non potrà mai competere con chi ha investito negli ultimi 15 anni, come Milano, Bologna o Rimini. Ma abbiamo tre assi nella manica: siamo fisicamente nel centro della città. Poi siamo anche al centro della Smart city universitaria. E infine siamo in un luogo geniale per carattere ereditario, dall'Università all'Azienda ospedaliera all'Orto botanico alla Confindustria. Questo significa che. Cioè un modello di ispirazione per l'intera città che attingerà dalle innovazioni presentate per fare investimenti. In più il centro congressi ci darà un valore aggiunto»...