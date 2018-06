Fiera di Padova, i francesi lasciano L'ente torna nelle mani della città

di Alberto Rodighiero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Dopo 13 anni i francesi dicono addio alla fiera e l'ente di via Tommaseo torna a totale controllo pubblico. Gl Events pagherà i suoi 6 milioni di debiti con la cessione dei marchi. E ora non si escludono sinergie con altre società fieristiche. Il passo indietro di Gl Events era nell'aria ormai da tempo. Ad anticiparlo sabato scorso è era stato in sindaco Sergio Giordani. Lo stesso Giordani che ieri, attorno al grande tavolo della sala giunta di palazzo Moroni, ha radunato il presidente della Camera di...