Fiera, inaugurato il nuovo centro congressi: ospiterà 3.000 persone. Zaia: «Veneto pronto a ripartire col turismo»

PADOVA - E' stato inaugurato questa mattina, 7 aprile, in Fiera a Padova, il nuovo centro congressi che ospiterà oltre 3.000 persone. Per il 2022 sono già 30 gli eventi in programma per un totale di 20.000 partecipanti previsti. «La città diventa capitale della meeting industry - ha commentato il sindaco di Padova, Sergio Giordani -. Con questo centro congressi, la città e il suo turismo guadagnano competitività sia a livello regionale che nazionale». Il progetto è stato seguito dall'architetto Kengo Kuma, che ha realizzato una struttura lunga 130 metri, con elementi in legno e vetro. Al suo interno diverse sale polifunzionali.

Zaia: Veneto pronto a ripartire

«Abbiamo parlato tanto di convention bureau, della necessità di essere attrattivi dal punto di vista del turismo congressuale, direi che oggi abbiamo le carte in regola: con questo investimento di 27 milioni di euro si dà vita ad un'ospitalità di 3.225 posti a sedere, il che vuol dire uno dei più grandi centri congressi esistenti». Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine dell'inaugurazione del nuovo centro congressi in Fiera a Padova. Zaia ha poi aggiunto: «Saremmo pronti a ripartire con il turismo. Lo abbiamo dimostrato la scorsa estate, quando con il turismo abbiamo fatto un fatturato superiore al pre-Covid del 2019. La verità è che la guerra sta diventando un elemento di instabilità non indifferente sui mercati, sulle società - ha concluso -. Speriamo che arrivi presto la pace».