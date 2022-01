PADOVA La Fiera riparte dai fumetti: da venerdì 18 a domenica 20 marzo torna infatti Be Comics, che con l’arrivo della primavera dovrebbe riportare anche gli eventi dal vivo in via Tommaseo. Sono aperte infatti le prevendite, sul sito becomics.it, per l’evento dedicato ai fumetti e in generale alla “cultura geek” (giochi e videogiochi, anime, cosplay) che si terrà nel padiglione 7 della Fiera. «La conferma di un evento in presenza importante come BeComics! è un segnale positivo per la ripresa delle attività fieristiche» sottolinea Antonio Santocono, presidente di Fiera Padova. Dopo tre edizioni, una del 2017 itinerante in città, una del 2018 al San Gaetano e una nel 2019 in Fiera, la manifestazione fumettistica torna con alcune novità.

La gestione è passata da Arcadia Arte, che aveva lanciato il format, a Fandango Club Creators, che ha deciso di dedicare questa edizione del ritorno all’oriente. «Da sempre il Veneto viene definito “Porta d’Oriente”, una finestra affacciata sul mondo asiatico - spiega Fabrizio Savorani di Fandango Club - per questo motivo il tema scelto per l’edizione 2022 è “Viaggio ad Oriente”. Anime e manga sono fenomeni culturali e di mercato in tutto l’occidente e le vendite di questo genere di prodotti sono in crescita ovunque. Il settore del fumetto in Italia è, anch’esso, con vendite che nel 2021 sono triplicate, in continua espansione, trainato dai manga giapponesi, spesso ai vertici delle classifiche ufficiali. Non potevamo non tenere conto di questa impennata di interesse tra le giovani generazioni». I manga (fumetti) sono presenti in Italia da oltre un trentennio, mentre gli anime (i cartoni animati) sono arrivati ancora prima, tanto che ormai non si parla più di fenomeno, quanto di un seguito consolidato, capace di portare alcune pubblicazioni, come l’amatissimo “One Piece” anche ai vertici di vendita generalisti. La scelta di dedicare la manifestazione al fumetto giapponese denota la volontà di rivolgersi soprattutto al pubblico giovane, quello che ama i personaggi dei fumetti al punto da frequentare le fiere e gli eventi vestendosi come loro, dando vita al mondo dei cosplay. Nell’aprire le prevendite gli organizzatori hanno ufficializzato anche l’immagine di Be Comics 2022, realizzata da Mario Alberti, disegnatore noto soprattutto per i suoi lavori bonelliani (in particolare per Nathan Never). I biglietti in prevendita on line costano 15 euro (18 alle biglietterie della Fiera dal 18 marzo) per una giornata. Ridotto a 10 euro per bambini dai sei agli undici anni (sotto i sei anni gratuito) e a 12 euro per i cosplayer. Disponibile anche l’abbonamento per due giorni a 25 euro.

