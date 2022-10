CITTADELLA - Sono 17 le piante messe a dimora negli spazi verdi del nuovissimo parcheggio scambiatore che permette il trasporto scolastico con i pullman in sicurezza.

In via Cristoforo Colombo ultimo ritocco prima del taglio del nastro, oggi alle 16, che segna l’avvio della 428^ edizione della Fiera Franca di Cittadella, fino a lunedì, che da anni si vuole cominci con l’inaugurazione di un’opera pubblica. Autorità con banda Ciro Bianchi e Majorettes si sposteranno poi in centro storico e da qui in Villa Rina dove ci sono il Tendone della ristorazione gestito dai Volontari di Ca’ Onari e il Palaexpo con espositori di vari settori economici ma non solo. Ci sono lo stand della Pro Cittadella, del Comune con varie informazioni per i cittadini, dell’Istituto comprensivo di Cittadella che presenterà le offerte formative, lo stand Diamo il meglio a Giovanni, il piccolo Giò che si sta curando in America, e della Croce rossa italiana (oggi pomeriggio e domenica mattina anche il truccabimbi). Qui la seconda inaugurazione, la terza sarà lunedì alle 9 nell’area ad est del cimitero dov’è allestita la fiera del bestiame, anche questa una sezione storica. «Nasce dal mondo agricolo, settore primario non a caso, importantissimo anche se spesso non valorizzato come merita», ha indicato il sindaco Luca Pierobon.



SOTTO LE MURA

E proprio al settore è dedicato lo spazio sotto le mura che va da porta Padova a porta Treviso. Una quarantina gli espositori e la presenza di tutte le associazioni di categoria. Momento utile per i cittadini per incontrare gli operatori. Il grande evento per il quale sono previste almeno 100 mila persone, è organizzato secondo il modello pre pandemia. Un segnale concreto di ritorno alla normalità. Un’ampia zona totalmente pedonalizzata con gli accessi presidiati.

LUNA PARK

Nell’area impianti sportivi il grande luna park con 53 attrazioni. Poi lungo le vie Alfieri, Palladio, Riva IV Novembre, Riva del Pasubio e Riva dell’Ospedale ed in centro storico, 240 espositori con prodotti di svariate categorie merceologiche. Ci sono poi gli operatori del mercato settimanale, una settantina, ed ovviamente negozianti ed esercenti si stanno preparando al meglio per accogliere il grande pubblico. La Fiera Franca ha anche un indubbio valore economico. Per l’occasione apertura straordinaria anche del camminamento di ronda sulle mura, da porta Bassano. Al normale orario dalle 9 alle 17, oggi e domani visite anche dalle 21 alle 23, by night.



IMPONENTE LAVORO

La manifestazione più importante dell’anno per la città medievale e del cartellone di eventi dell’Ottobre Cittadellese, un imponente lavoro del Comune attraverso i vari uffici e della Pro Cittadella. Non secondario anche l’apparato relativo alla sicurezza affinchè la festa rimanga tale. Istituito il Centro operativo comunale per il coordinamento dei vari operatori. Con carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, anche fino a 80 steward dislocati in aree sensibili soprattutto del centro. Poi volontari della Protezione civile, Associazione nazionale carabinieri e croce rossa italiana. Divieto di uso di vetro fuori dai plateatici, limitazione alle emissioni sonore, sanzione di 500 euro se trovati a non utilizzare i bagni chimici e nel caso di venditori abusivi, confisca dei prodotti e sanzione.



FUOCHI D’ARTIFICIO

Atto finale ed ormai caratterizzante la Fiera Franca, è lo spettacolo pirotecnico in sincrono con varie musiche. Fuochi d’artificio e musica, mix coinvolgente e affascinante. Si svolgerà lunedì dalle 21,30. I lanci sotto le mura di Riva del Grappa con il pubblico che si dovrà disporre sulla strada. Per motivi di sicurezza il transito da porta Treviso verrà chiuso alle 20. Fiera Franca occasione per ritrovarsi con parenti ed amici che giungono da lontano, mantenendo così una tradizione che è cominciata 428 anni fa.