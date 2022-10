CITTADELLA - «La Fiera Franca di Cittadella è stata istituita dalla Repubblica di Venezia 428 anni fa, è una delle più importanti in Veneto ed in Italia, ci attendiamo almeno 100mila persone». «Sarà una edizione completa com'era nel periodo avanti Covid». Nelle parole prima del sindaco Luca Pierobon, poi dell'assessore al Commercio ed Attività produttive Filippo De Rossi, tutto l'orgoglio della storica e più importante manifestazione annuale di Cittadella che comincerà sabato pomeriggio per terminare lunedì con il grande spettacolo musical-pirotecnico.

LE ASPETTATIVE

Quella di quest'anno ha ancor più, dopo quella saltata nel 2020 e quella con i tornelli del 2021, il significato di ritornare alla socialità. Un evento che coinvolge tutta la comunità. In primis la macchina comunale, poi il settore agricolo, quello artigianale ed industriale, ed il volontariato. Importante volano per l'economia.

Ieri in rappresentanza di Cia c'era il segretario Luca Pegoraro e per Coldiretti Gastone Ranzato mentre per i Volontari di Ca' Onorai che gestiscono la ristorazione con ricavato in beneficenza, per il presidente Francesco Beltrame, Flavio Pasinato. Ruolo primario anche della Pro Cittadella guidata da Marirosa Andretta. Come da tradizione il via con l'inaugurazione di un'opera pubblica.

IL PROGRAMMA

Il parcheggio scambiatore in via Pigafetta, investito più di un milione di euro. Taglio del nastro sabato alle 16. Poi trasferimento in centro con alle 16,30 un breve concerto della banda Ciro Bianchi con le majorettes ed avvio al piazzale del Milite Ignoto con apertura ufficiale del Palaexpo con la presenza di numerosi stand delle attività economiche. A fianco lo storico tendone, attivo già venerdì sera, riprenderà poi da sabato sera fino alla cena di domenica con un ricco menù. Mille i posti a sedere. Il grande luna park è allestito nell'area degli impianti sportivi.

Sugli spalti di Riva dell'Ospedale i mezzi agricoli e di giardinaggio e le associazioni di categoria. In centro storico, sulle rive e lungo le vie di collegamento ambulanti con prodotti di vario genere. L'ampia area è pedonalizzata con i varchi di entrata ed uscita presidiati. Lunedì alle 9 nell'area ad est del cimitero, inaugurazione della storica Fiera del bestiame aperta a tutti.

LA PRESENTAZIONE

«Abbiamo 240 espositori, 70 ambulanti del mercato settimanale, 40 stand dell'area agricola e altrettanti nel Palaexpo e 53 giostre», questi i numeri indicati da De Rossi. «La Fiera Franca - ha sottolineato il sindaco - E' momento di festa e tale deve rimanere per il rispetto di tutti. Ringrazio forze dell'ordineprotezione civile, croce rossa italiana e associazione nazionale carabinieri, impegnati affinché tutto si svolga tranquillamente. E' stato istituito il centro operativo comunale. In servizio fino a 80 steward, divieto di utilizzare vetro, limitazioni alle emissioni sonore, in vigore l'ordinanza sui venditori abusivi e quella che prevede 500 euro di sanzione se non si utilizzano i bagni. Numerosi quelli installati». La biblioteca sabato dalle 10 alle 12 ha organizzato letture per bambini e sabato e domenica camminamento mura aperto anche dalle 21 alle 23. Musica e fuochi d'artificio concluderanno la kermesse.