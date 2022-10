CITTADELLA - La Fiera Franca della ripartenza, del ritorno alla normalità, del divertimento, della salvaguardia delle tradizioni e del laborioso tessuto economico dall’agricoltura all’industria passando per commercio ed artigianato. Questo quanto sottolineato ieri dalle autorità all’apertura della 428^ edizione della Fiera Franca di Cittadella. Fiera che era cominciata con il maltempo rallentando l’apertura del luna park prevista alle 14,30. Ma alle 16, quando il grigio del cielo ha lasciato posto all’azzurro, la risposta è stata massiccia e non si è più fermata. Almeno 100mila i visitatori previsti nei due giorni.



PARCHEGGIO INAUGURATO

Sulle note della banda Ciro Bianchi, con le coreografie delle Majorettes, numerose le autorità presenti, sindaci e loro rappresentanti, con gli onori di casa del sindaco Luca Pierobon. Taglio del nastro del nuovo parcheggio scambiatore, opera da 1,2 milioni di euro dedicata alla sicurezza del trasporto scolastico, poi trasferimento a Villa Rina, con tappa in centro storico. Di fronte a Tendone e PalaExpo, i discorsi ufficiali. «Ripartiamo dal 2019 per una nuova grande Fiera. Qui c’è la spina dorsale del nostro territorio» ha detto il primo cittadino. «Un grande lavoro assieme all’Amministrazione comunale per un evento aggregativo» ha indicato Marirosa Andretta della Pro Cittadella. «Questa che è tra le manifestazioni più importanti del territorio, guarda alla storia, ma anche al futuro», ha sottolineato il vice presidente della Provincia Daniele Canella. «La Fiera c’è dal 1311 - ha ricordato il consigliere regionale Giuseppe Pan - Nonostante i problemi qui si vede l’abnegazione e la voglia di andare avanti». «Grazie ai numerosi sindaci presenti - il saluto del parlamentare Massimo Bitonci - Oggi ha preso avvio anche il nuovo governo finalmente politico e non tecnico. Ce la metteremo tutta per dare aiuto a famiglie e imprese. Supereremo questo momento tutti assieme, il Veneto è traino dell’economia». Il senatore Antonio De Poli: «Grazie a tutti coloro che ci hanno lavorato e agli amministratori locali front office per i cittadini. Abbiamo visto i fondi per la rigenerazione urbana andare solo al sud. Sono passati 5 anni dall’autonomia che è da portare a casa». «Grande evento, tutto il mio impegno per la tutela in Europa per i prodotti del territorio», ha assicurato l’eurodeputata Rosanna Conte.

Tanti altri gli interventi: Enzo Sonza presidente Consorzio Brenta, Omer Vilnai coordinatore categorie economiche, Enrico Baggio Ascom, Luca Pegoraro Confagricoltura, Maurizio Canton Coldiretti e Cia Luca Bisarello. «Una Fiera anche per stare assieme, per fare comunità e riposarci, pensando a chi, per mille motivi non può fare festa», la riflessione dell’arciprete Luca Moretti. A portare il saluto personale e istituzionale anche l’assessore regionale Roberto Marcato.



TENDONE DA MILLE POSTI

L’area della Fiera, completamente pedonalizzata con varchi di accesso presidiati, vede nell’area dello stadio il luna park con 53 giostre, lungo le vie del quartiere, il centro storico e le rive, 240 espositori ai quali si aggiungono i 70 del mercato settimanale. Sugli spalti di Riva dell’Ospedale, l’area dedicata al settore agricolo ed al giardinaggio con 40 stand anche delle associazioni di categoria e poi a Villa Rina, il Tendone della ristorazione gestito dai Volontari di Ca’ Onorai, con mille posti a sedere ed a fianco il PalaExpo con una quarantina di stand di imprese artigiane e di volontari. Aperto oggi anche dalle 21 alle 23 il camminamento di ronda sulle mura.

FUOCHI IN MUSICA

Domani, lunedì, alle 9 l’inaugurazione dell’Antica fiera del bestiame nell’area ad est del cimitero e alle 21,30 lo spettacolo dei fuochi d’artificio a ritmo di musica. La migliore visione da Riva del Grappa (alle 20 chiuderà il transito da porta Treviso).