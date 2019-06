​La Fiera di Padova torna in mano pubblica. Giordani: «Un modello nuovo»

PADOVA - «Con la firma di oggi, si chiude un periodo di transizione e si apre un nuovo capitolo che ha tutte le carte in regola per proiettare la Fiera di Padova nel futuro». A dirlo è il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che commenta così il passaggio della gestione della Fiera da Geo Spa a Comune, Provincia e Camera di Commercio. Secondo Giordani, il ritorno della Fiera in mano pubblica rende possibile «un modello nuovo, adeguato alle necessità delle imprese e attento alla opportunità di innovazione».



Riguardo alla trattativa, Giordani ammette che «il percorso per arrivare a questa firma è stato forse un po' più lungo del previsto, ma questo è stato dettato solo dalla volontà comune con Geo Spa di arrivare ad un accordo in cui ogni aspetto fosse adeguatamente valutato e che non lasciasse incertezze».



Giordani inoltre riconosce che in questi mesi i dipendenti della Fiera «hanno lavorato talvolta in condizioni non ottimali, dimostrando grande senso di responsabilità e un attaccamento veramente encomiabile per la Fiera della nostra città». Ora non resta che «lavorare assieme nella stessa direzione, che è quella - conclude Giordani - di mettere a frutto le enormi potenzialità che il nostro tessuto produttivo e la nostra ricerca ci offrono».

