PADOVA - Torna la Fiera delle parole. Quasi cento appuntamenti per un festival che dopo due anni all'insegna delle limitazioni pandemiche fa ritorno nel cuore del centro cittadino, pur senza abbandonare gli spazi del quartiere fieristico che l'hanno ospitato lo scorso anno: riaprono le porte palazzo della Ragione, l'Archivio antico del Bo, palazzo Moroni, il caffè Pedrocchi, lo studio teologico del Santo e alcune librerie nel cuore della città. Al via, dunque, da domani e fino al 9 ottobre, l'edizione numero diciassette della kermesse promossa dal Comune e ideata e diretta da Bruna Coscia. «Tornare nel cuore del centro storico è come un nuovo inizio - ha spiegato Coscia - e siamo felici di offrire alla città un'edizione ricchissima, con 96 appuntamenti in calendario. Accanto alle sedi storiche, abbiamo scelto di non abbandonare gli spazi in Fiera, che si sono dimostrati perfetti, in particolare per gli appuntamenti ad alta affluenza, garantendo una migliore logistica e la possibilità di non lasciar fuori nessuno».

Tutti i nomi

Quasi cento appuntamenti per otto giorni densi di contenuti. «Tornano tanti amici storici del festival - ha concluso - che portano nuovi contributi e nuove parole, e tanti altri autori arrivano a Padova per la prima volta quest'anno ed entrano così nella grande comunità della Fiera delle Parole». Tanti i grandi nomi nel ricchissimo calendario della manifestazione: tra questi Dacia Maraini, Eshkol Nevo, Mariangela Gualtieri, Marco Paolini, Alex Zanotelli, Ermal Meta, Nello Scavo, Lorenzo Cremonesi, Antonella Viola, Enzo Bianchi, Enrico Galiano, Gian Antonio Stella, Andrea Segré, Vittorino Andreoli, Mauro Pagani, Francesco Moser, Daria Bignardi, Piercamillo Davigo, Marco Travaglio, Luca Telese, Gherardo Colombo, Alessandro Bergonzoni, Paolo Crepet, Claudio Bisio, Sergio Staino, Massimo Cirri, Valerio Magrelli, Umberto Galimberti, Simonetta Agnello Hornby, Sveva Casati Modignani, Vito Mancuso, Vincenzo Mollica, Elena Stancanelli, Rosella Postorino, Ilaria Gaspari, Cristina Battocletti, Corrado Augias, Mario Tozzi, Cristina Comencini, Matteo Bussola, Andrea Vitali. Immancabile, poi, l'ormai tradizionale abbraccio della città con Roberto Vecchioni, che chiuderà il festival.

L'apertura

L'inaugurazione è in programma domani alle 17 a palazzo della Ragione con l'inaugurazione, allietata da un Rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri. Alle 19, appuntamento con Alex Zanotelli, Marco Paolini e Gianfranco Bettin in Lettera alla tribù bianca (Feltrinelli). Alle 21 Ermal Meta incanterà il pubblico di palazzo della Ragione con il racconto, tra parole e musica, del suo primo romanzo Domani e per sempre (La nave di Teseo). Sabato 8 ottobre, per esempio, alle 17.30 nella sala A della Fiera Eshkol Nevo presenta con Francesco Chiamulera Le vie dell'Eden (Neri Pozza). Un ritorno per l'autore israeliano. Torna al festival anche quest'anno Dacia Maraini che nello stesso giorno alle 19 a palazzo della Ragione presenta con Nicolò Menniti Ippolito Sguardo a oriente (Marlin editore), una raccolta di reportage, ricordi e racconti. La mia Babele (Solferino) è invece il titolo del libro di Marcello Fois di cui l'autore discuterà con Ilide Carmignani sabato 8 ottobre alle 17.30 nella sala B della Fiera. A seguire, Chiara Valerio presenta Così per sempre (Einaudi) con Emmanuela Carbé.