Piano accoglienza per l'onda d'urto in Fiera dovuta alle vaccinazioni

PADOVA - L’immagine di un grande megafono e un messaggio diffuso sui social: «1.300 posti ancora liberi oggi nei centri vaccinali dell’Euganea riservati alle classi 1942, 1943, 1944. Fatevi avanti e prenotatevi». No, non è l’annuncio promozionale di un’agenzia viaggi. È la campagna dell’Ulss di Padova per chiamare a raccolta il maggior numero possibile di persone a cui somministrare le dosi Pfizer e AstraZeneca. L’accelerazione è evidente: solo nella giornata di venerdì sono stati fatti 6.500 vaccini di cui quattromila in Fiera. Padova è la prima provincia del Veneto davanti a Verona. L’altro lato della medaglia, però, è il grande caos: proprio in Fiera l’altro ieri c’erano cinquecento persone in coda alle nove di sera, assembramenti, proteste e rinunce. È servito l’intervento della Polizia. Per questo motivo è già scattato il nuovo piano anti-ressa che prevede l’ampliamento del parcheggio della Fiera e un maggior impiego della Protezione Civile. È stata decisa anche l’apertura di una nuova sede vaccinale in ospedale. Lo hanno annunciato ieri il direttore generale dell’Ulss Euganea Paolo Fortuna e il numero uno dell’Azienda Ospedaliera Giuseppe Dal Ben.



LE NUOVE MISURE



«Stiamo lavorando tutti assieme per dare copertura alle 21 linee vaccinali della Fiera - spiega il dottor Fortuna - Stiamo allestendo una tensostruttura esterna con delle sedie per consentire agli anziani di sedersi e ripararsi da sole o pioggia. Utilizzeremo anche un ulteriore parcheggio. Il problema delle resse si è presentato anche in altre città e va sicuramente risolto. Mi sono confrontato con il prefetto Franceschelli e con il sindaco Giordani: ci sarà un potenziamento dell’assistenza con la Protezione civile».



LE CAUSE



Disagi e assembramenti si sono verificati per l’altissima affluenza (agli ultraottantenni si aggiungono le classi inferiori di età), ma ci sono stati anche diversi rallentamenti del sistema organizzativo e informatico. L’incertezza sul vaccino da somministrare non aiuta: mentre per gli ultraottantenni si utilizza solo Pfizer, per gli altri è previsto AstraZeneca ma dipende dalla valutazione del medico durante l’anamnesi. «Penseremo a diluire gli appuntamenti prevedendo più tempo tra un paziente e l’altro - osserva Fortuna - In ogni caso invito gli anziani a presentarsi all’orario indicato e non con eccessivo anticipo. Le lunghe code ci sono state anche per questo motivo».



IL SUPPORTO

Un supporto fondamentale arriva dall’Azienda ospedaliera, che ieri ha portato anche tre primari a fare i vaccinatori volontari. Il dg Dal Ben annuncia che da oggi sarà aperto un nuovo centro vaccinale dopo quello di via San Massimo: «Ci sarà un ambulatorio nella nostra Cardiologia. Potrà essere scelto liberamente dai cittadini che si prenotano e sarà disponibile per tutti». In tutta la provincia le sedi sono dieci.

«Valuteremo se aprire altri centri vaccinali nella provincia per scaricare il flusso della Fiera - sottolinea il prefetto Renato Franceschelli - La Protezione civile si è attivata per dare una mano, noi possiamo garantire la vigilanza con le forze di polizia. L’Ulss sta convocando grandi numeri e chiedo a tutti di comprenderlo: la priorità è andare velocemente».



PALAZZO MORONI



Ieri il sindaco Giordani è stato in Fiera per vedere con i propri occhi dove poter migliorare la gestione degli spazi. «Le polemiche servono a poco - evidenzia - L’Ulss sta compiendo una campagna di vaccinazione di massa senza precedenti, è chiaro che vi possano essere difficoltà ma tutti dobbiamo collaborare. Già da venerdì notte abbiamo mandato la Protezione civile ad assistere i vaccinandi e agevolare i flussi oltre a portare sedie, acqua e quando può servire. La situazione mi pare molto migliorata. Dal 6 aprile la Fiera avrà 10 ambulatori in più e un area di monitoraggio ancora più vasta». Quello di oggi, con anziani e insegnanti, sarà un nuovo banco di prova.