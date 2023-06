Abano. Boom di utili per la Fida Farmaceutici: nel 2022 ricavi per 412 milioni di euro

ABANO TERME (PADOVA) - Ricavi a 412 milioni (+11% sull'anno precedente) e utile netto a 37,8 milioni nel bilancio 2022 di Fidia Farmaceutici, società del farmaco di Abano Terme (Padova) che ha affrontato anche investimenti per 26 milioni (6,5% del fatturato) in crescita del 15% rispetto all'anno precedente. Con il 52% delle vendite, l'Italia si è confermata il mercato principale (+12,6%) e si è consolidata la leadership nel mercato dell'acido ialuronico per infiltrazioni osteoarticolari (oltre 24 milioni). Fidia impiega oggi 1.446 addetti (+235 unità rispetto al 2021), con nuove assunzioni che hanno riguardato principalmente l'Italia. «Ai risultati positivi - rileva l'amministratore delegato, Carlo Pizzocaro - hanno senz'altro contribuito alcune operazioni significative, dal lancio della linea di medicina estetica in Spagna al completamento dell'acquisizione di una startup commerciale in Polonia, quinto mercato farmaceutico in Europa, all'accordo commerciale con un importante distributore brasiliano che porterà alla commercializzazione di un primo gruppo di nostri prodotti nel Paese, il più grande mercato farmaceutico dell'America Latina».