Altro che notte brava: due fidanzati nei guai, lei ubriaca quasi investe un vigile, lui con la droga

CURTAROLO (PADOVA) - Sognavano la notte brava, con alcol e droga, ma sono finiti in un mare di guai. Ubriaca fradicia ha rischiato di investire un vigile. Coppia di trentacinquenni di Curtarolo, un uomo e una donna, sono incappati in un posto di controllo della Polizia locale della Federazione all'ora di cena della vigilia di Natale. La donna che era al volante di una Ford Fiesta, non appena le è stato imposto l'alt, ha frenato solo all'ultimo momento rischiando di investire l'agente. Da un controllo della coppia gli agenti hanno rinvenuto a carico del compagno qualche grammo di marijuana e tutto il necessario per fumare la droga. La donna, che ha fatica riusciva a stare in piedi, sottoposta all'alcoltest, è risultata positiva con un tasso quasi tre volte più alto del limite consentito dal Codice della strada. E' stata denunciata per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. L'uomo è stato invece segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore. L'attività si è svolta in via Montenero a Curtarolo e rientrava in un servizio di perlustrazione del territorio in concomitanza con l'arrivo del Natale e la conseguenza massiccia presenza di persone in giro per il paese.