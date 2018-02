Uniti dall'amore e dalla droga: ketamina nella cassaforte dei fidanzati

di Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA/CASTELFRANCO - Uniti dall'amore e dalla droga. In casa, nel loro appartamento di via Menini in zona Arcella, all'interno di unadetenevano. Tutta sostanza stupefacente pronta per essere. Dietro alle sbarre sono finiti, con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, i fidanzatidi vent'anni edi 22 anni. I due non sapevano di essere pedinati da giorni dai carabinieri della stazione di Vedelago in provincia di Treviso. I militari li stavano osservando da diverso tempo, mentre nei locali del centro storico di Castelfranco Veneto, in particolare su via Preti, spacciavano lo sballo dei giovani: la ketamina. E il 24 gennaio gli uomini dell'Arma hanno deciso di entrare in azione e hanno seguito i due fidanzati fino a Padova e qui le indagini, prima in mano alla Procura di Treviso, sono passate al sostituto procuratore Benedetto Roberti. Gli inquirenti arrivati nell'abitazione di via Menini, hanno fatto scattare la perquisizione. I carabinieri all'interno di una cassaforte hanno trovato e sequestrato un sacchetto con trenta dosi di ketamina, un altro sacchettino con 5 grammi di cocaina e altri due involucri con 13 grammi di hashish...