LOREGGIA - Il desiderio di prepararsi un buon pranzetto casalingo con il barbecue, nella giornata grigia e ventosa, ha causato un incendio, domato dai Vigili del fuoco, nelle dipendenze dell'abitazione di un settantenne di Loreggia. L'uomo, che abita in via Muson, aveva deciso di cucinare delle pietanze alle braci, essendo provvisto di un barbecue all'esterno della sua abitazione e di legna. Ottenuto il suo scopo si è messo a tavola, per mangiare, ma non ha evidentemente ben controllato che nel braciere la cenere e il residuo di braci fosse completamente spento.

Le forti folate di vento causate dal tempo instabile di queste giornate hanno fatto il resto e mentre lui era ignaro, hanno alimentato la ripresa delle fiamme, che si sono propagate rapidamente alla vicina catasta di legna e da queste al ricovero attrezzi presso cui era collocata. Fortunatamente il settantenne se ne è accorto prima che la situazione peggiorasse ed ha allertato i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti dalle sedi di Cittadella, Castelfranco Veneto e Padova, visto il forte rischio che il vento creasse ulteriori problemi, riuscendo a spegnere l'incendio, che gli ha arrecato comunque danni.

