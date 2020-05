Perdita di metano dal serbatoio in zona industriale, i pompieri innescano la fiammata

PADOVA - Fiammata spettacolare e prolungata, ma pienamente sotto controllo e innescata volontariamente dai pompieri in tutta sicurezza, nel primo pomeriggio di oggi, 8 maggio, nella zona industriale di Padova, non lontano dall'Interporto. Intorno alle 13 i Vigili del fuoco sono intervenuti in corso Spagna per mettere in sicurezza un camion, parcheggiato in un piazzale, sotto al quale era stata segnalata nella richiesta di intervento una perdita di gas metano liquefatto. Il personale arrivato dalla centrale ha immediatamente interdetto la zona ed ha effettuato un primo sopralluogo che ha evidenziato una perdita del carburante altamente infiammabile dalla valvola di sicurezza del serbatoio di GNL (Gas Naturale Liquefatto) del camion. Il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei pompieri, arrivato nel frattempo da Mestre su richiesta dei colleghi, collegando un tubo è riuscito ad intercettare la fase liquida del gas, che è stato quindi fino ad una torcia nella quale è stato bruciato, innescando la fiammata, per poter svuotare in sicurezza il serbatoio, che successivamente è stato inertizzato con dell’azoto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo quattro ore.



