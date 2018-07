Pioggia e vento fortissimo:; il maltempo fa saltare il Festival Show

di Michelangelo Cecchetto

PADOVA - Nubi, pioggia e soprattutto vento fortissimoTroppo rischioso proseguire lo spettacolo. Il pubblico aveva risposto veramente alla grande. Era quello delle occasioni importanti - almeno diecimila persone - e ha continuato ad acclamare i propri beniamini anche sotto la pioggia. I tecnici hanno fatto di tutto per abbassare il palco e togliere delle attrezzature. Tutto inutile. Quello di ieri era l'avvio per la 19^ edizione dello spettacolo musicale itinerante gratuito e benefico, pro Fondazione Città della Speranza, organizzato dal circuito Radio Birikina e Bella & Monella e dal Comune di Padova. Questa era la prima delle otto tappe in cui si sviluppa l'evento.